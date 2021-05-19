Более тысячи аварийных деревьев спилят в Нижнем Новгороде

Директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов заявил, что в городе в текущем году будут спилены 1 116 аварийных деревьев.

Накануне Максимов выступил на заседании постоянной комиссии гордумы по экологии. Об этом сообщил newsnn.ru.

В Нижнем Новгороде собираются высадить свыше 2 600 деревьев и 50 000 кустарников. На это из региональной казны выделят 30 миллионов рублей. Также на посадку и содержание цветников будет выделено 100 миллионов рублей.

Антон Максимов рассказал, что в 2020 году в административном центре Нижегородской области высадили свыше 2 200 деревьев и более 44 000 кустарников. За год спилили порядка 500 аварийных деревьев.