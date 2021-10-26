Более трети российских компаний поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса

Почти 40% российских работодателей поддержали обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы.

«На обязательной вакцинации настаивают 39% работодателей. Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом (54%), бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%)», — приводит агентство результаты опроса.

В исследовании приняли участие более двух тысяч соискателей. Менее половины из них — 46% — уже сделали прививку от коронавируса, 42% сделали укол по собственному желанию, а 12% — по просьбе работодателя. Среди соискателей, у которых нет сейчас работы, оказалось 39% привитых.

Большинство респондентов — 58% — отрицательно относятся к обязательной вакцинации от коронавируса. Из тех участников опроса, кто еще не сделал прививку, 15% готовы сделать укол, чтобы сохранить работу или получить гарантии по трудоустройству.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась с приходом осени. Региональные власти начали вводить очередные ковидные ограничения, среди которых обязательная вакцинация от коронавируса работников некоторых сфер.