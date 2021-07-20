Более трети россиян заявили о желании спать на работе

Более трети россиян хотели бы иметь возможность ложиться спать в течение рабочего дня. Но 25% людей вряд ли смогли бы заснуть в офисе, выяснили специалисты сервиса «Зарплата.ру».

«Более трети россиян (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено», — привел ТАСС цитату из исследования сервиса.

Согласно опросу, 31% работников выступили против сна в течение дня. Не смогли ответить на вопрос 5% респондентов. При этом 2% людей признались, что и без разрешения спят на рабочем месте. Они засыпают во время обеда в подсобке или в припаркованной машине.

Идею разрешения сна на работе больше поддержали мужчины. Предложение понравилось 61% мужчин и 39% женщин. По словам большинства участников опроса, в течение рабочего дня им хватило бы получаса сна.

Сейчас капсулы для сна можно найти в нескольких крупных консалтинговых и IT-компаний в России. По результатам исследования, только 14% организаций позитивно оценили идею о сне на работе. Против высказались 72% компаний.

Опрос проводился в период с 12 по 17 июля. На вопросы отвечали более 1,7 тысячи жителей всех регионов страны.