Более 30% россиян, работающих на удаленке, захотели вернуться в офисы. Это выяснили авторы опроса онлайн-рекрутинга hh.ru и компании WeWork, сообщил сайт kp.ru.

Вернуться в офис частично или полностью захотели 37% сотрудников российских компаний, которые продолжают работать дистанционно из-за пандемии коронавируса.

При этом большая часть из тех, кто готов трудиться в офисе, хотели бы проводить там два-три дня в неделю — таких 73%. А приходить в офис четыре-пять дней в неделю хочет каждый пятый сотрудник.

Результаты опроса также показали, что почти 40% представителей российских компаний, которым ранее приходилось работать удаленно, уже вернулись в офисы. Однако еще 11% соотечественников продолжает совмещать дом и офис.

Ранее внушительное количество предприятий, арендующих офисы, заявили о планах и дальше работать удаленно. Тогда девелоперам придется сократить объемы запланированного строительства офисов или изменить назначения зданий под другие форматы. Около 80% работающих на удаленке сотрудников себя считает эффективными.