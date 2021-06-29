Более трети россиян собрались смотреть полностью прямую линию с Путиным

Более трети россиян (35%), которые знают о прямой линии президента Владимира Путина, будут внимательно смотреть ее от начала и до конца. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты. Об этом говорят результаты опросы ВЦИОМ.

«Среди информированных о прямой линии 35% заявили, что будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты, 39% узнают главное из новостей и интернета, а 13% не будут следить за выступлением президента», — сказано в сообщении.

При этом 77% респондентов знают о прямой линии. Из них 67% было бы интересно послушать ответы президента в прямом эфире. Дату и время этого события знают 47%. Менее трети (30%) что-то о ней слышали, еще для 23% это вообще стало новостью.

Каждый десятый россиянин (10%) собирается задать вопрос главе государства, 3% это уже сделали, у 85% нет таких планов.

ВЦИОМ провел опрос 27 июня. В нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет. Прямая линия президента пройдет 30 июня. Начало — в 12:00 по московскому времени. Известно, что российскому лидеру пришло уже более 650 тысяч вопросов.