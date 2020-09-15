Более трети опрошенных россиян (37%) считают, что Россия остается великой державой. Примерно столько же (31%) уверены, что она должна вернуть себе этот статус. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Материалы работы оказались в распоряжении ТАСС.

«Более трети россиян считают, что наша страна остается великой державой — 37%, а еще 29% согласны, что она, скорее всего, станет такой в ближайшие 15-20 лет. Чуть меньше россиян убеждены, что в ближайшем будущем России великой державой не стать (26%)», — сказано в тексте исследования.

При этом 31% заявил, что Россия должна вернуть себе статус супердержавы, который был у Советского Союза. Чаще такое мнение высказывали мужчины (35%) и жители страны от 35 до 44 лет (37%). Так считают и 34-35% респондентов от 45 до 60 лет.

Еще 44% полагают, что Россия должна стремиться войти в топ-10 или в топ-15 экономически развитых и политически влиятельных государств. Этого хотелось бы 51% респондентов от 18 до 24 лет и половине опрошенных от 24 до 34 лет.

Каждый десятый заявил, что стране не нужно стремиться к глобальным целям. Еще 6% хотят, чтобы РФ стала лидером на постсоветском пространстве. При этом 12% полагают, что Российская Федерация прежде всего должна добиться высокого уровня жизни и благосостояния своих жителей.

Поддерживать мирные отношения с другими государствами хотят 11%. А 10% против того, чтобы Россия развязывала конфликты и за то, чтобы меньше денег тратить на вооружение.

Еще 9% выступили за поддержку бизнеса и развитие экономики, 7% — за дружбу и сотрудничество с другими странами, по 6% — за достижение влиятельности в мире и получение статуса «мировая держава».

Опрос проводили 2 сентября. В нем участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Ранее жители России высказались на тему своей похожести с белорусами.