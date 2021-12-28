Более трети россиян раздельно собирают отходы

В ноябре 2021 года Российский экологический оператор провёл телефонный опрос, целью которого был анализ осведомлённости россиян о раздельном сборе отходов. В опросе приняли участие 30,2 тысяч совершеннолетних респондентов из 85 регионов России. Согласно опросу, 32% россиян сортируют дома отходы и выбрасывают их в разные контейнеры. А лидерами по раздельному сбору оказались Чукотка и Воронежская область.

«32% россиян сортируют отходы и выбрасывают их в разные контейнеры — серый для смешанных и синий для вторсырья. Раздельный сбор отходов должен помочь сократить количество захораниваемых отходов и увеличить долю переработки. Наша национальная цель — 100% сортировки и снижение захоронения на 50% к 2030 году. Ежегодно в стране образуется около 60 миллионов тонн ТКО. Поэтому раздельный сбор — это один из ключевых компонентов реформы обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла», — отметил руководитель ППК РЭО Денис Буцаев.

Из обозначенных 32% россиян, сортирующих отходы, 22% просто выбрасывают их в разные контейнеры, находящиеся во дворе их дома, а 10% граждан дополнительно отделяют какие-либо фракции типа крышечек, чеков или тетрапака.

Что касается осведомлённости россиян о раздельном сборе, согласно опросу 93% россиян знают, как сортировать отходы, «в той или иной степени». Из них 55% имеют общее представление о процессе, 38% — знают об РСО в деталях. Среди оставшихся 7% вообще не знают, как сортировать отходы, 6% опрошенных, а 1% респондентов затруднились ответить.

Среди лидеров по осведомлённости оказались Чукотка и Воронежская область. Это значит, что 100% опрошенных из этих регионов отвечали, что в общих чертах или в деталях знают, как сортировать отходы. На втором месте, с показателем в 99%, разместились Москва, Томская и Амурская области. На один процент, с показателем 98%, отстают от них Санкт-Петербург, Удмуртия, Вологодская, Ростовская, Самарская и Омская области.

По данным опроса РЭО, регионами с самым низким уровнем осведомлённости являются Чечня (76%), Дагестан (77%) и Астраханская область (83%).

Также, по данным опроса, 39% россиян применяют на практике «декларируемые знания» об РСО, 61% респондентов не занимаются дома сортировкой отходов. Одна из главных причин этого — отсутствие во дворах домов контейнеров для раздельного сбора ТКО. Нередко факторами отказа от сортировки отходов дома являлись и субъективные факторы вроде смещения ответственности за вынос мусора на другого члена семьи респондента.

Напомним, в декабре РЭО сформировал «Зелёный рейтинг», отражающий эффективность работы регионов и региональных операторов в сфере обращения с бытовыми отходами. Среди критериев оценки работы было мнение населения, исследованное в том числе благодаря телефонному опросу.