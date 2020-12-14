Более трети россиян признались в привычке передаривать подарки

Россияне признались в привычке передаривать подарки. Кто-то поступает подобным образом постоянно, но большинство предпочитают оставлять презенты себе.

Передаривают подарки 34% респондентов, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир». Иногда так делают 31% опрошенных, еще у 3% это вошло в привычку. Себе подаренное оставляют 52% участников опроса.

У мужчин привычка избавляться от подарков встречается реже, чем у женщин. Иногда таким занимаются 25% россиян мужского пола против 37% жительниц страны.

В этом году более трети респондентов (35%) планируют подарить сувениры. Еще 30% пока не смогли ответить, что вручат родным. Парфюмерию или деньги будут дарить по 18% опрошенных, 14% — технику и косметику.

Популярными вариантами оказались ювелирные изделия, которые в качестве презента выбрали 8%. Книги подарят 6%, а турпоездки — 3%.

Эксперты заметили, что большинство людей воспринимают подарок как знак внимания со стороны друзей или близких. Деньги как подарок стали символом рационализма, однако внимание ничто не заменит.

Опрос холдинга состоялся в ноябре 2020 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.