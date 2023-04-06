Общество 06 апреля 2023, 19:07 Более трети россиян признались, что боятся врачей

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Более 30% россиян признались, что испытывают страх при походе к врачам. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса «Росгосстраха» и банка «Открытие».

Многие соотечественники отметили, что боятся не столько врачебных манипуляций, сколько их возможной стоимости. Также четверть опрошенных считают, что снять напряжение перед походом к врачу позволит полная уверенность в безболезненности процедур.

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Отмечается, что больше всего россияне боятся посещать кабинет стоматолога.