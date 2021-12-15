Более трети россиян оценили 2021 год лучше предыдущего

Уходящий 2021 год был лучше, чем 2020 — такое мнение высказали более трети россиян. Для 6% он стал и вовсе очень удачным. Опроса провели банк «Открытие» и страховая компаниея «Росгосстрах». Данные исследования опубликовал ТАСС.

Лучше, чем 2020-й, нынешний год стал для 38% граждан РФ. Еще 21% назвали его хорошим. Для такого же количества участников опроса год стал плохим. Кроме того, 20% не поменяли свое мнение: для них оба года были одинаково плохие.

При этом для 51% россиян уходящий год был «скорее удачным», а для 6% — «очень удачным». Больше всего оптимистов живет на Дальнем Востоке (70%) и на Северном Кавказе (63%).

«Скорее неудачным» год назвали 34% респондентов, «крайне неудачным» — 8%. Меньше всего 2021-й понравился жителям Сибири и Урала.

Позитивными моментами 2021 года участники опроса назвали здоровье родных и близких (41%), гармонию в личиных отношениях и отличный отдых (по 26%). Никаких позитивных моментов не нашли 15%.

В качестве негативных примеров упоминали ограничения из-за пандемии (57%), проблемы со здоровьем (34%), снижение доходов и невозможность путешествовать (по 31%).

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