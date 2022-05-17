Более трети россиян отказались от использования Instagram

Свыше 30% жителей России перестали пользоваться Instagram*. Такие результаты показал онлайн-опрос сервиса «Зарплата.ру». С исследованием ознакомился ТАСС.

«Пользоваться Instagram* перестали 38% респондентов. Больше трети из них поняли, что ничего особенного не потеряли и у них освободилось много личного времени (35%), не пользуются соцсетью, так как против ее политики, 24% опрошенных, не хотят скачивать лишнее на смартфон 22%», — сказано в работе.

У 7% VPN мешает работе других приложений, 12% поддержали каждую из вышеперечисленных причин. При этом 45%ушедших из Instagram* перешли в «ВКонтакте», 39% — в Telegram, 9% — в «Одноклассники», еще 7% не пользуются соцсетями вообще.

Менее чем у пятой части всех опрошенных (14%) был рабочий аккаунт в Instagram*. Больше половины из этих людей перешли в другие социальные сети (57%), а 15% были зарегистрированы на других площадках и просто сообщили подписчикам, что уходят из Instagram. При этом покинув Instagram*, 28% опрошенных не стали открывать аккаунты в других соцсетях.

*Instagram — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.