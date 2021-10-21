Более трети опрошенных россиян признались, что хотели бы сократить рабочие часы

Аналитики провели опрос и выяснили, что половина россиян тратит на работу 40-50 часов в неделю. Более трети опрошенных хотели бы сократить рабочие часы для достижения баланса между личной жизнью и работой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ сервиса «Работа.ру» и мессенджера Viber.

«Половина опрошенных жителей России тратят на работу 40-50 часов в неделю: из них 24% работают около 40 часов, а 26% — более 40 часов в неделю. Каждый пятый участник исследования указал, что работает до 10 часов в неделю», — сказано в документе.

Еще 11% опрошенных тратят на работу 10-30 часов, 9% — 50-60 часов, а 10% — более 60 часов в неделю, выяснили эксперты. Что касается отношения к своему графику, то четверть опрошенных нейтрально оценивают свой баланс между работой и личной жизнью.

Кроме того, 15% респондентов указали, что очень довольны графиком, 21% — удовлетворены им частично, 20% — совсем недовольны. Почти 40% опрошенных заявили, что хотели бы сократить количество рабочих часов. Около 18% россиян хотят чаще быть на связи с родными, а 14% предложили увеличить число инструментов и каналов для общения по работе. В исследовании приняли участие более 17,5 тысячи россиян.

Ранее исследования показали, что половина опрошенных россиян смогла сэкономить из-за ограничений по ковиду.