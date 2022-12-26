26 декабря 2022, 15:43
Более трех тысяч заявок на вакансию дворника поступило от петербуржцев
Набор сотрудников в жилищно-коммунальный блок продолжается в Санкт-Петербурге. Смольный уже принял более трех тысяч заявок от потенциальных работников, сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий в интервью газете «Петербургский дневник».
В настоящий момент в городе происходит переход новую систему уборки внутриквартальных территорий.
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Так, со следующего года управляющие компании, с которыми заключены контракты на уборку, сменят районные жилищные агентства.
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Санкт-Петербург
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