Более трех миллионов жителей Подмосковья проголосовали по поправкам к Конституции

За шесть дней с начала голосования по поправкам к Конституции России проголосовали уже более трех миллионов жителей Московской области. Свой выбор сделали и жители других регионов.

30 июня стартовал предпоследний день голосования по поправкам к Конституции России. С 25 июня посетить избирательные участки и сделать свой выбор успели уже 3 005 224 жителя Московской области.

В Краснодарском крае свои голоса уже отдали 2 464 333 жителей. В Санкт-Петербурге на избирательные участки пришли уже 1 882 925. Чуть меньше россиян проголосовали в Республике Башкортостан — 1 790 165. В Нижегородской области свой выбор сделали 1 160 646 человек, а в Крыму проголосовали 912 781 россиянин. В Чеченской республике явка составила 559 471 человек, а в Республике Тыве - 143 416.

Голосование по поправкам к Конституции России продлится семь дней. Она стартовало по всей стране с 25 июня и завершится 1 июля.