03 марта 2023, 13:05
Более тонны алкоголя изъяли из незаконного оборота в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде правоохранители изъяли из незаконной продажи более тонны алкоголя. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со сылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Полицейские проверили заведения на улицах Объединения и Тарханова. В отношении граждан, владеющих торговыми объектами, были составлены административные протоколы.
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Ранее сообщалось, что в феврале пермские полицейские изъяли из незаконного оборота 6,5 тысячи литров контрафактного алкоголя.
Алкоголь
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