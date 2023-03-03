Общество 03 марта 2023, 13:05 Более тонны алкоголя изъяли из незаконного оборота в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде правоохранители изъяли из незаконной продажи более тонны алкоголя. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со сылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Полицейские проверили заведения на улицах Объединения и Тарханова. В отношении граждан, владеющих торговыми объектами, были составлены административные протоколы.

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Ранее сообщалось, что в феврале пермские полицейские изъяли из незаконного оборота 6,5 тысячи литров контрафактного алкоголя.