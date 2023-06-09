Общество 09 июня 2023, 13:14 Более ста пар поженились в обновленном Шипиловском дворце бракосочетания в Москве Ракова: более ста пар поженились в обновленном Шипиловском дворце бракосочетания в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В открывшемся после ремонта Шипиловском дворце уже провели более ста церемоний бракосочетания, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы постарались сделать все возможное, чтобы дворец соответствовал статусу такого важного дня, как свадьба. <…> Заключить брак в Шипиловском смогут все желающие независимо от места проживания, в год он сможет принять более пяти тысяч пар. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ремонт в торжественной зоне Шипиловского дворца выполнили в светлых тонах, заменили напольное покрытие и поставили мебель в стиле ар-деко. Стены в гостиных комнатах обшили 3D-панелями со встроенными световыми линиями, а колонны зала украсили подсветкой.

Реклама

Специально спроектированный для загса Шипиловский дворец занял отдельное здание у парка и метро «Царицыно». Его оборудовали всем необходимым для маломобильных посетителей, а рядом сделали парковку.

Подать заявление о заключении брака можно лично во Дворце бракосочетания, центрах госуслуг «Мои документы», а также на портале государственных услуг или mos.ru.

Ранее в Москве начали благоустраивать пространство около МГТУ имени Баумана.