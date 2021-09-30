Более сотни уральцев пострадали от финансовой пирамиды

Более сотни жителей Екатеринбурга обратились в полицию с жалобами на местную организацию, которую считают финансовой пирамидой, сообщил портал URA.RU. Доверчивые россияне вкладывали деньги в организацию «Симбиоз Финанс».

Решением Центробанка «Симбиоз Финанс» внесена в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Екатеринбуржцы обратились в полицию, потому что организация перестала выплачивать деньги.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции истребуют финансовые документы, опрашивают заявителей, проверка еще идет», — сообщили в правоохранительных органах.

Один из участников пирамиды рассказал, что знал о характере деятельности фирмы. Несмотря на это, все же рискнул и вложил деньги, написал интернет-портал Е1.ru.

«Мы надеялись, что успеем получить прибыль и выйти из этой истории. А многие, кто вкладывался, ничего не понимали, им внушали доверие рассказы про какие-то торги. Люди думали, что это на несколько лет», — рассказал дольщик, вложивший в пирамиду два с половиной миллиона рублей.

Мужчина добавил, что от деятельности компании пострадали жители не только Екатеринбурга, но и других стран. Основатель фирмы неоднократно сообщал, что против него ведется спланированная кампания, и вскоре начнутся выплаты. Однако этого не произошло, а вкладчики не раз отмечали, что и основатель, и его родственники стали жить на широкую ногу.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что не стоит вкладываться в финансовые пирамиды. По мнению эксперта, виной обмана россиян становится финансовая неграмотность.