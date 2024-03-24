Общество 24 марта 2024, 23:38 Более сотни свечей в память о жертвах теракта зажгли в Лыткарино Жители Лыткарина почтили память жертв теракта и зажгли более сотни свечей

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Более сотни свечей зажгли в Лыткарино в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Так местные жители выразили скорбь из-за случившегося.

Люди принесли фигурки журавлей, цветы и игрушки к стихийному мемориалу.

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Теракт в концертном зале произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в Crocus City Hall и начали стрелять в беззащитных людей. Погибшими числятся 137 человек, еще 182 пострадали.

Вечером у Crocus City Hall состоялась акция в память о жертвах теракта. На здании концертного зала появилась проекция улетающих в небо журавлей. Люди массово возлагали цветы у мемориала, многие не сдержали слез.