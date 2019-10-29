Бизнес по-женски. Более сотни предпринимательниц Подмосковья соберутся на форуме в Люберцах

31 октября при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации городского округа Люберцы пройдет областной форум, посвященный женскому предпринимательству.

Его участницами станут более сотни бизнес-леди Подмосковья, а также представители органов власти, институтов поддержки бизнеса, банковских структур, эксперты по маркетингу и продвижению в социальных сетях, бизнес-тренеры. Форум проводится в рамках реализации мероприятий Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в рамках женского форума в Люберцах помимо дискуссии о мерах поддержки, презентации успешных кейсов, круглых столов, запланирована выставка продукции предприятий, которыми руководят бизнес-леди, дегустация продукции и работа бьюти-зоны.

«Участницы форума прокачают навыки по ключевым вопросам развития собственного бизнеса, а также личную мотивацию. Эксперты и практики помогут разобраться в „узких местах“, ответят на вопросы и расскажут о лучших практиках. Также девушки узнают о всех цифровых решениях, которые помогают развивать свое дело. В Подмосковье с каждым годом увеличивается число бизнес-леди. Женское предпринимательство становится значимым сегментом для экономики региона, и мы стараемся его поддерживать и развивать», — отметил Вадим Хромов.

Бизнес-форум пройдет 31 октября в люберецком музейно-выставочном комплексе, по адресу — городской округ Люберцы, улица Звуковая, дом № 3. Начало — 11:00.