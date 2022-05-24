Более сотни домов затоплены в Якутии

В нескольких районах Якутии из-за паводка объявили режим ЧС, передает ОТР.

В Соттинском наслеге затоплены шесть дорог между селами, а также трасса республиканского значения. Поселок Ары-Тит остался без связи с большой землей. В общей сложности в регионе затоплено почти сотня домов и около 140 дворов. Людей доставляют в пункты временного размещения на лодках.

«В доме вода, в подполе вода, в котельной вода. Все пострадали, там вообще у людей по полдома воды», — поделились местные жители.