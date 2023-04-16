Общество 16 апреля 2023, 11:07 Более семи тысяч кубов пепла со снегом вывезли на Камчатке после извержения вулкана МЧС: свыше 7 тысяч кубометров снега с пеплом вывезли на Камчатке после извержения Шивелуча

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Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После начала работ спасатели вывезли более семи тысяч кубических метров пепла со снегом. По данным ведомства, ежедневно специалисты убирают порядка двух тысяч кубометров.

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Сотрудники МЧС разгрузили более пяти тонн бутилированной воды. Часть доставили в Ключевскую районную больницу, остальную передадут другим социально значимым объектам.

МЧС рекомендовало авиаперевозчикам воздержаться от маршрутов в районе вулкана Шивелуч.

Вулкан является одним из самых больших на полуострове и включает в себя следующие структуры: вулкан Молодой Шивелуч, вулкан Старый Шивелуч и древнюю кальдеру.

Последнее извержение произошло утром 12 апреля. Из жерла вулкана в небо поднялись три пепловых столба, максимальная высота одного из них достигла 10 километров.