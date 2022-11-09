Общество 09 ноября 2022, 18:19 Более полутора тысяч социальных контрактов заключили в 2022 году во Владимирской области

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Во Владимирской области Департамент соцзащиты населения подвел первые итоги года по подписанию социальных контрактов, которые являются важной мерой поддержки семей с малым достатком. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

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По данным издания, на социальные контракты в этом году направлено 294,3 миллиона рублей. С начала 2022 года заключено свыше 1500 тысяч договоров. Отмечается, что помощь выделяют на переобучение для получения новой профессии с последующим трудоустройством, а также на развитие подсобного хозяйства и малого бизнеса.