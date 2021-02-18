Более полутонны просроченного молока поставили в тубдиспансер в Хабаровском крае

В Николаевский противотуберкулезный диспансер поступило 600 литров молока с истекшим сроком годности. Против поставщика завели административное дело.

«Сейчас идет административное расследование. Заведено дело на юрлицо и на человека, который занимался оформлением сопроводительной документации. Деятельность хабаровского поставщика заблокирована», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области Елены Козыряцкой.

Собеседница добавила, что руководство тубдиспансера обязали изъять опасное молоко и усилить контроль за поставками. Руководитель КГБУЗ «Николаевский противотуберкулезный диспансер» Николай Исаков рассказал, что молоко выдают 65 сотрудникам диспансера, из него готовят еду для пациентов, а также молоком запивают антибактериальные лекарства.

По словам Исакова, молоко из новой партии используют в диспансере уже неделю, но «пока никого не тошнило, никого в инфекционную больницу не отправляли».