Общество 21 декабря 2023, 15:13 Более полумиллиона «квадратов» жилья построили по реновации на востоке Москвы Бочкарев: 565 тысяч «квадратов» жилья по реновации возвели на востоке Москвы РИА «Новости»

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В Восточном административном округе Москвы возвели 34 дома, общая площадь жилых помещений в которых превысила 565 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей», — сообщил он.

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По его словам, из новых домов 30 уже готовы к приему жильцов. Оставшиеся четыре здания, расположенные в районах Северное Измайлово, Гольяново и Перово, находятся в завершающей стадии.

Наибольшее количество новостроек появилось в Северном Измайлове — восемь домов, в Перово построили шесть зданий, в районе Косино-Ухтомский — четыре. Кроме того, в округе начали проектировать и строить жилые объекты на более чем 1,7 миллиона квадратных метров.

В рамках реновации в восточном округе Москвы пройдет переселение жильцов из 1062 домов, свыше 209 тысяч человек получат новые квартиры.

В ноябре по этой программе жилье получили свыше трех тысяч москвичей.