Более половины жителей РФ признались, что все еще работают удаленно

«Для кого-то начало 2021 года ознаменовалось переменами в карьере, кто-то покинул уютный дом и вернулся в офис, а третьи остались на удаленке», — заявили сотрудники издания.

Уточняется, что 55% граждан в настоящий момент находятся на удаленке. Около 18% респондентов отметили, что уже работают в офисе, а еще 18% людей сменили место. Примерно 6% потеряли свою работу, а 3% трудятся в своей компании, но за время пандемии сменили должность.