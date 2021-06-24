Более половины россиян запланировали подработку на лето

Около 60% жителей России планируют подработать этим летом. Они рассматривают позиции курьера, маркетолога или преподавателя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги».

«Исследование показало, что больше половины россиян (60%) хотели бы найти подработку этим летом, 31% респондентов заявили, что дополнительная занятость их не интересует. Еще 9% опрошенных ответили, что уже подрабатывают», — говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что 20% респондентов хотят подработать курьерами, по 18% — маркетологами и преподавателями, по 15% — водителями и строителями и 6% — официантами. Около трети россиян хотят с помощью подработки увеличить свой доход в два раза, а 27% принявших участие в опросе планируют заработать от 30 до 50% от своей обычной ежемесячной прибыли.

Операционный директор «СберУслуг» Марина Александровская назвала лето идеальным временем для подработки, так как трудиться можно на фрилансе и не привязываться ни ко времени, ни к месту. В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек.

В мае аналитики выяснили, что 15% родителей решили отправить своих детей-подростков на подработку этим летом.