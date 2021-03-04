Более половины россиян заявили о негативных воспоминаниях от самоизоляции

54% россиян вспоминают о самоизоляции в прошлом году с неприятными эмоциями. Положительно к вынужденному сидению дома отнеслись 17% соотечественников. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по поиску работы.

Большинство среди тех, кто вспоминает самоизоляцию как страшный стон, — женщины (58%). Негативно отзываются об этом периоде жизни в разгар пандемии коронавируса 51% мужчин.

Были среди респондентов и те, у которых заточение в квартирах не вызвало никаких чувств. Таких оказалось 25%. У 8% опрошенных самоизоляция вызывала ужас и страх, у 4% — беспокойство, тревогу и печаль, а 3% россиян злились и сожалели о потерянном времени.

Позитив в самоизоляции нашли для себя 3% участников исследования. Эти люди заявили, что вспоминают то время с теплом и называют его внеплановым отдыхом. В опросе приняли участие 1600 человек.

В наступившем году эпидемическая ситуация с коронавирусом начала постепенно улучшаться. В стране идет масштабная вакцинация во всех регионах. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, она может закончиться к середине лета, так как к тому времени сформируется коллективный иммунитет.