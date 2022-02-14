Уральский федеральный округ стал лидером по количеству влюбленных жителей. О переживании этих чувств заявили 68% участников опроса ВЦИОМ, проведенного ко Дню святого Валентина.

На втором месте по количеству влюбленных оказался Северо-Западный федеральный округ с результатом 64% опрошенных. Замкнул тройку Дальневосточный федеральный округ (62%). Меньше всего влюбленных оказалось в Сибирском федеральном округе (46%).

Из общего числа опрошенных выяснилось, что чувство влюбленности испытывают более половины (57%). При этом доля влюбленных мужчин оказалась выше, чем женщин: 61 против 53%.

Чаще всего о своих чувствах заявляли россияне в возрасте от 25 до 34 лет (75%). Об отсутствии влюбленности сказали 40% участников опроса.

Респонденты заявили, что первыми выражают внимание человеку, в которого влюблены. Самым популярным способом заявить о своих чувствах стали забота о второй половине, много внимания, подарки, помощь и уважение.

Те, кто влюблен в настоящий момент, чаще могли назвать конкретные знаки внимания, а вот невлюбленные затруднились с ответом.