Более половины россиян заявили, что нервничают на дорогах из-за других участников движения

Совместное исследование сервиса «СберАвто» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 55% россиян испытывают стресс на дорогах из-за других участников движения каждый раз, как садятся за руль. Об этом сообщила «Газета.ru».

Примерно 20% опрошенных заявили, что испытывают раздражение по этому поводу примерно раз в неделю, а 17% отметили, что не помнят, когда в последний раз злились за рулем.

Среди самых неприятных действий, которые «исполняют» водители на дорогах, респонденты отметили невключение поворотников, «подрезание», неправильную парковку, использование обочины для объезда затора.

Также респонденты рассказали, что их больше всего раздражает в пешеходах. Примерно 23% отметили, что испытывают злость, когда пешеход использует телефон при пересечении проезжей части, 19% водителей раздражает переход дороги в неположенном месте, 13% не нравится игнорирование сигналов светофора.

«Для того чтобы справиться со стрессом на дорогах, россияне предпочитают не сдерживаться в крепких выражениях — так усмиряют свой гнев 37% респондентов. 11% водителей успокаиваются, поняв, что действия на дороге — проблемы других участников движения и их лично не касаются. Тем не менее, почти половина опрошенных (48%) раздражаются не настолько сильно, чтобы предпринимать какие-либо специальные меры», — добавили авторы исследования.

В опросе поучаствовали более 10 тысяч человек из крупных городов России.