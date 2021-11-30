Более половины россиян сообщили, что желали бы своим детям карьеры в IT

Опрос, проведенный онлайн-школой в сфере GameDev XYZ School и аналитическим агентством Research Me, показал, что более половины россиян хотели бы, чтобы их дети построили карьеру в сфере IT. Результатами исследования поделился RT.

О том, что хотели бы для своих детей карьеру IT-специалиста, заявил 51% опрошенных. В том, что перспективные профессии будущего так или иначе связаны с IT, уверены 47% респондентов.

В опросе приняли участие более трех тысяч россиян из всех регионов.