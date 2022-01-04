Более половины россиян решили подработать на новогодних праздниках
Опрос «Авито Работа» и GigAnt: 54% россиян решили подработать на новогодних праздниках
Более половины россиян решили найти себе подработку на время новогодних каникул. При этом каждый пятый житель страны готов стать аниматором.
Согласно опросу, подработку на праздники ищут 54% россиян. При этом деятельность аниматоров рассматривает каждый пятый соискатель, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Работа» и сервиса подработки GigAnt.
Подрабатывать в своей жизни Дедом Морозом или Снегурочкой приходилось 18% участников опроса. Всего один раз били аниматорами 34% респондентов, а 26% — берутся за такую подработку периодически. Еще 18% россиян рассказали, что для них новогодние представления превратились в ежегодный способ заработка.
«Россияне ищут возможность заработать и улучшить финансовое положение. Количество вакансий быстро растет из-за увеличения спроса в преддверии праздников, особенно в крупных городах. Спрос на новогодних героев сохраняется на протяжении всех каникул», — отметила руководитель проекта «Авито Подработка» Анна Ошарова.
В среднем за работу аниматорами участники исследования планируют получить от шести до 10 тысяч рублей. На сумму менее пяти тысяч рублей соглашаются 11% соискателей. От 20 тысяч рублей за свою работу просят заплатить 7% россиян.