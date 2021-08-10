Более половины россиян провели отпуск дома

Более половины россиян провели отпуска дома в этом году. За границей отдохнули лишь 2% россиян.

Такие данные показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), результаты которого оказались в распоряжении «Интерфакса».

В исследовании, которое проводилось с 23 по 25 июля, участвовали 1,5 тысячи респондентов. Каждый пятый россиянин (20%) в этом году побывал в отпуске, из них более половины (12%) отдыхали у себя дома. Среди них 3% отдыхали на даче, 5% респондентов путешествовали по России, только 2% участников опроса отпуск провели в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Также респонденты рассказали о планах на отпуск на оставшуюся часть года. Из 26% человек, которые знают, что будут делать во время отдыха, 12% планируют остаться дома, каждый шестой опрошенный планирует уехать на две недели на дачу, около трети собираются поехать в другие регионы России. Отправиться в страны ближнего и дальнего зарубежья планируют 1% респондентов.

Без отпуска будут работать около 15% участников опроса.

Ранее россияне назвали самые желаемые направления для путешествий во время отпуска — Россия, Италия и Франция.