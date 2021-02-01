Более половины россиян признались, что читают гороскоп перед важным событием

Перед планированием важных события 58% россиян читают гороскопы и учитывают полученную информацию при принятии решений. Об этом говорят итоги соцопроса, проведенного сервисом по поиску работы.

С результатами исследования «Работа.ру» ознакомился ТАСС.

Всего в гороскоп верит 71% опрошенных россиян. В астрологические прогнозы верят больше женщины (76%), нежели мужчины (62%). Всегда ориентируются на прогнозы лишь 4% респондентов. Еще 58% заявили, что обращаются к гороскопам лишь перед важными событиями, а для 38% жителей России предсказания астрологов не имеют значения.

При этом 27% опрошенных верят, что сильное влияние на их жизнь оказывает 27%, При этом 18% участвовавших в исследования обратили внимание на влияние суперлуний и новолуний. Еще 8% считают важным воздействие ретроградного Меркурия, 6% — парада планет, а 4% — затмения. При этом 37% жителей России ответили, что астропрогнозы никак не влияют на их жизнь.

Исследование прошло во всех округах страны в январе 2021 года. В нем приняли участие более 3,5 тысячи совершеннолетних россиян.