Общество 10 августа 2023, 20:07 Более половины россиян признались, что санкции не повлияли на их жизнь ФОМ: 56% россиян заявили, что санкции не повлияли на их жизнь Pxhere

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Каждый второй россиянин не почувствовал на себе влияние санкций, которые ввели западные страны. Из числа опрошенных 56% респондентов ответили, что западные ограничения никак не отразились на их жизни. Результаты исследования опубликовали на сайте фонда «Общественное мнение».

«Каждый четвертый опрошенный утверждает, что санкции влияют не очень сильно», — указали в отчете.

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Ограничительные меры, начавшие действовать после начала специальной военной операции по освобождению ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, достаточно повлияли лишь на 14% опрошенных.

При этом 41% россиян считают, что их ввели для ослабления влияния России на мировой арене, а 33% заявили, что Запад пытался подорвать доверие населения к властям.

Ранее полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован написал статью, в которой указал, что против России экономические санкции не действуют. США и союзники, вводящие ограничения, сами же страдают от них.

Данные Всемирного банка и Международного валютного фонда подтвердили, что санкции Запада против России не сработали. Вопреки желанию лидеров большинства стран РФ продемонстрировала «потенциал поступательного развития».