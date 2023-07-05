Общество 05 июля 2023, 12:03 Более половины россиян признались, что работа вредит их здоровью

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Более 60% россиян заявили, что их трудовая деятельность негативно сказывается на здоровье. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на результаты опроса компаний «Росгосстрах» и «Зарплата.ру».

Отмечается, что чаще всего на проблемы со здоровьем жалуются строители, юристы и работники образовательной и промышленной сфер. К факторам, негативно влияющим на общее самочувствие, сотрудники отнесли сидячую работу.

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Как сообщил сайт kp.ru, для снижения вреда здоровью большинство опрошенных принимают БАДы и занимаются спортом.