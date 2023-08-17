Общество 17 августа 2023, 08:09 Более половины россиян признались, что получают пассивный доход РБК: у половины россиян есть пассивный доход Pxhere

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Более 50% жителей России имеют пассивный доход и довольны им. Такие результаты показал опрос, проведенный страховой компанией «Ренесанс Жизнь» и финансовым маркетплейсом «Сравни». Исследование изучил РБК.

По его данным, каждый третий россиянин раз в месяц получает до пяти тысяч рублей пассивного дохода. Такой источник получения денег есть у 52% опрошенных.

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При этом 28% респондентов заявили, что ежемесячно дополнительно получают 15 тысяч рублей, 23% — до 30 тысяч рублей. Самый большой пассивный доход — от 50 тысяч рублей и больше — у жителей Новосибирска (2%), Санкт-Петербурга (6%), Красноярска (8%).

Таким видом дохода считаются ценные бумаги (есть у 10% опрошенных), регулярный кешбэк по карте (16%) и банковский депозит (17%). Также жители России получают средства от владения интеллектуальной собственностью (1%), сдачи в аренду недвижимости (2%), вклада в негосударственном пенсионном фонде (4%).

Большинство опрошенных положительно оценили такой дополнительный заработок. Каждый пятый признался, что пассивный доход стал для него мотивацией зарабатывать больше. Еще 56% заявили, что хотели бы получать еще больше за счет банковских инструментов — карты с более высоким кешбэком или вкладов с большей процентной ставкой.

Опрос провели в российских городах миллионниках среди совершеннолетних людей. Всего в исследовании приняли участие 1200 человек. Ранее другой опрос показал, что часть россиян начала экономить на еде.