Общество 29 июня 2023, 12:05 Более половины россиян признались, что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня

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Около 53% россиян заявили, что после тяжелого рабочего дня им необходима какая-либо эмоциональная перезагрузка. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса компании «Группа Ренессанс страхование» и сервиса «Зарплата.ру».

Почти 80% соотечественников считают, что отвлечься от работы им помогли бы физические активности. Так, многие сотрудники хотели бы, чтобы в их офисе появились бассейн, груша для битья и комната для занятий пауэрлифтингом.

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Более 60% опрошенных заявили, что возможность избавляться от стресса на рабочем месте мотивировала бы их больше времени проводить в офисе.