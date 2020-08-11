Более половины россиян признали важность дополнительного образования для карьеры

Более 63% россиян признали важность дополнительного обучения для построения карьеры. В опросе приняли участие порядка 4,5 тысячи человек из всех регионов страны.

12% респондентов утверждают, что для их профессии никаких дополнительных курсов не требуется, передает RT со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Еще 25% опрошенных считают, что для их профессии получение дополнительного образования необязательно, но все же они стараются самостоятельно развиваться в своей специальности. Причем часть респондентов готовы тратить личные деньги на самообразование: 80% — по пять тысяч рублей ежемесячно, 15% — до десяти тысяч в месяц.

Обеспечить сотрудникам повышение квалификации и получение новых знаний должен сам работодатель, заявили 87% опрошенных.

Ранее стало известно, что почти треть россиян хотела бы уйти на пенсию раньше положенного срока. Однако большинство не может пока бросить работу, потому что иначе им будет не на что жить. И лишь 4% жителей страны накопили достаточно денег, чтобы уйти на отдых уже сейчас.