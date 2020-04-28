Более половины россиян поддержали жесткие меры по борьбе с пандемией

Власти России заручились поддержкой 60% граждан. Люди одобрили ограничения по борьбе с коронавирусом. 70% из них — люди старше 60 лет.

«Выступают, скорее, за введение мягких мер, снижающих негативные последствия для экономики, но увеличивающие сроки эпидемии и уровень смертности, 25% наших соотечественников», — говорится в результатах опроса ВЦИОМ, которые опубликовал сайт центра.

Среди этой четверти опрошенных 34% оказались молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет. 48% респондентов в равной степени во время пандемии коронавируса боятся потери работы и доходов и болезни близких. Большие опасения COVID-19 вызывает у 33% принявших участие в опросе. 16% россиян считают, что в сложившейся ситуации самое страшное — это потерять работу и лишиться доходов.

50% надеются, что ограничения снимут уже в мае. Четверть респондентов не так оптимистична. По их мнению, режим самоизоляции отменят только в июне.

Федеральные и региональные власти стали вводить жесткие меры по борьбе с распространением нового вируса после 11 марта. Тогда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Всего в России 2019-nCoV заразились 93 558 жителей. От COVID-19 умерли 867 человек.