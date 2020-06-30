Более половины россиян оставляют чаевые курьерам

Опрос, проведенный среди 3,1 тысячи человек, показал, что чаще всего чаевые оставляют курьерам. За этот вариант проголосовало 65% респондентов. В топ-3 по востребованности вошли также парикмахеры и барберы — по 50%.

Периодически чаевые оставляют 46% опрошенных. Никогда этого не делают 29% россиян.

Около половины опрошенных (42%) заявили, что в среднем тратят на чаевые 50–100 рублей. 11% респондентов дают на чай более 200 рублей.