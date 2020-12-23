9% респондентов заявили, что получат новогоднюю премию полностью. 6% ожидают часть праздничной выплаты. Столько же рассказали, что премия в этом году им не светит, хотя обычно работодатель радует их дополнительными деньгами перед Новым годом.

Больше всего — 27% — людей, которых ждет премия, работают в сфере добычи сырья и 18% — в государственном секторе. Наименьшие ожидания от работодателей на этот счет у работников сферы искусства и массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж.

Самая высокая вероятность получения премии на новый год у жителей Иркутской области (17%), Ленинградской области (16%), Томской и Ярославской областях (по 13%). Самая непраздничная обстановка в Свердловской и Омской областях. В этих регионах премию получат лишь 4% респондентов.

Опрос прошел с 27 ноября по 7 декабря 2020 года. В нем приняли участие 12 966 соискателей.