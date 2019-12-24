Всего 46% жителей России устраивает уровень достатка своих семей, а большая половина граждан не довольна имеющимся материальным положением. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Два десятилетия назад только каждый четвертый был удовлетворен материальным положением своих семей. Сегодня, конечно, лучше, но удовлетворенность испытывают пока меньше половины — 46%», — цитирует Федорова «Интерфакс».

Он добавил, что 20 лет назад 74% россиян не устраивал уровень достатка. Сейчас своим материальным положением больше всего довольны молодые люди от 18 до 24 лет. Таких при опросе оказалось 57%. А больше всех недовольных выявилось среди возрастной группы от 46 до 59 лет.

Также исследование выяснило, какие еще аспекты жизни устраивают и не устраивают граждан. Например, 90% опрошенных рассказали, что не хотели бы менять круг своего общения.

Своим рационом питания удовлетворены 78% респондентов, а жилищными условиями — 73%. Досуг устраивает 70% россиян, о хорошем отношении на работе заверили 60% отвечающих, а 59% отметили, что в целом довольны своей работой.

Опрос ВЦИОМ проводился в начале декабря. В исследовании приняли участие 1,6 тысяч человек старше 18 лет.