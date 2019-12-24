Более половины россиян оказались недовольны своим достатком — ВЦИОМ
«Два десятилетия назад только каждый четвертый был удовлетворен материальным положением своих семей. Сегодня, конечно, лучше, но удовлетворенность испытывают пока меньше половины — 46%», — цитирует Федорова «Интерфакс».
Он добавил, что 20 лет назад 74% россиян не устраивал уровень достатка. Сейчас своим материальным положением больше всего довольны молодые люди от 18 до 24 лет. Таких при опросе оказалось 57%. А больше всех недовольных выявилось среди возрастной группы от 46 до 59 лет.
Также исследование выяснило, какие еще аспекты жизни устраивают и не устраивают граждан. Например, 90% опрошенных рассказали, что не хотели бы менять круг своего общения.
Своим рационом питания удовлетворены 78% респондентов, а жилищными условиями — 73%. Досуг устраивает 70% россиян, о хорошем отношении на работе заверили 60% отвечающих, а 59% отметили, что в целом довольны своей работой.
Опрос ВЦИОМ проводился в начале декабря. В исследовании приняли участие 1,6 тысяч человек старше 18 лет.