Более половины россиян назвали украинцев братским народом

Россияне сохранили хорошее отношение к жителям Украины. Мнение о том, что народы двух стран остаются братскими, поддержали 52% участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Такой позиции придерживаются респонденты старшего поколения.

О нейтральном отношении к жителям соседней страны заявили 31% опрошенных. Чаще всего такое мнение высказывали молодые люди. Враждебно настроенными к россиянам считают украинцев только 11% респондентов.

На вопрос о том, кем Украина является для России, самыми популярными ответами стали братская страна (29%) и государство-сосед (26%). По 12% респондентов считают Украину дружественной страной или государством несущим угрозу России.

Откровенно враждебным государством назвали бывшую союзную республику 9%, партнером посчитали Украину 4% и конкурентом 1%. Авторы исследования отметили, что результаты опроса не сильно изменились с 2019 года.

Внимательно следят за тем, что происходит в соседней стране только 21%, среди которых основная доля приходится на старшее поколение. Еще 43% признались, что Украина попадает в их поле зрения время от времени, а 36% вообще не интересуются происходящим у соседей.