Более половины россиян хотели бы взять вторую ипотеку

Аналитики провели исследование и выяснили, что более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие 10 лет хотят взять вторую ипотеку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

«По данным исследования, 56% ипотечных заемщиков в ближайшие 10 лет хотели бы взять вторую ипотеку. Примерно треть (28%) из данной категории опрошенных готовы это сделать только после погашения первого кредита», — говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что остальные рассчитывают оформить второй кредит до закрытия действующей ипотечной ссуды. Также выяснилось, что 60% заемщиков рассматривают такой вариант для улучшения жилищных условий. Примерно 17% опрошенных россиян хотят использовать еще одно жилье для аренды, лишь 14% респондентов готовы предоставить второе жилье для проживания родственников. Остальные пока не знают, для чего им еще одна жилплощадь.

Около 69% россиян рассматривают покупку квартиры в городе проживания, 13% интересуют загородные дома, 10% — апартаменты, примерно 8% хотели бы приобрести недвижимость за рубежом. В исследовании приняли участие 3700 россиян.

По данным ЦИАН, стоимость аренды квартир в июне подешевела по сравнению с маем.