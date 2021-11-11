Более половины россиян готовы уволиться с работы ради хобби

Опрос онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру показал, что 62% россиян хотели бы уйти с работы, чтобы заниматься хобби. Об этом сообщила «Газета.ru».

Среди мужчин такой ответ дал 61% опрошенных. Среди женщин этот вариант выбрали 59%. 38% общего количества респондентов ответили, что не готовы бросать работу.

15% увлекаются столярными работами. 10% — автомеханикой, 9% — плотничеством. 8% респондентов занимаются слесарными работами, изготовлением бутафории, ювелирным делом и шитьем одежды.

7% участников опроса назвали своим хобби скульптуру и живопись, 4% — гончарное дело, 3% — резьбу по дереву и еще 3% — работу с металлом и ковку. Около 1% занимаются стеклодувным делом.

Семь из 10 респондентов рассказали, что увлечение не приносит дохода. 14% ответили, что окупают свои траты на хобби, 16% получают от прибыль.

В опросе поучаствовали 1505 россиян старше 18 лет.

Ранее прошел опрос, в котором более трети участников рассказали, что поддерживают предложение главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга сделать вакцинацию обязательной.