Информацию о соискателе с его предыдущего места работы запрашивает 61% работодателей. Так руководители действуют, если у них возникают сомнения на его счет. А 19% шефов проводит эту процедуру всегда.

При этом 20% участников соцопроса никогда не звонили бывшим начальникам соискателей.

Кроме того, работодатели рассказали, что зачастую претенденты на вакансию скрывают прежние места работы (50%), свой возраст (14%), уровень знания иностранных языков (11%), общий стаж работы (5%) и образование (1%).

На вопросы опроса ответили более тысячи руководителей отечественных компаний и HR-директоров из всех регионов России.

Ранее россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе. Нерабочим днем будет среда, 4 ноября. В этот день ежегодно празднуется День народного единства. В итоге в первую неделю месяца работать нужно будет 2, 3, 5 и 6 ноября.