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    29 октября 2020, 11:01

    Более половины работодателей запрашивают данные о кандидате с прежней работы — опрос

    Алена Макаренко

    Больше половины работодателей запрашивают информацию о кандидате с его прежних мест работы. Но так они действуют, только если возникают сомнения. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», сообщил сайт RT.
    Более половины работодателей запрашивают данные о кандидате с прежней работы — опрос

    Информацию о соискателе с его предыдущего места работы запрашивает 61% работодателей. Так руководители действуют, если у них возникают сомнения на его счет. А 19% шефов проводит эту процедуру всегда.

    При этом 20% участников соцопроса никогда не звонили бывшим начальникам соискателей.

    Кроме того, работодатели рассказали, что зачастую претенденты на вакансию скрывают прежние места работы (50%), свой возраст (14%), уровень знания иностранных языков (11%), общий стаж работы (5%) и образование (1%).

    На вопросы опроса ответили более тысячи руководителей отечественных компаний и HR-директоров из всех регионов России.

    Ранее россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе. Нерабочим днем будет среда, 4 ноября. В этот день ежегодно празднуется День народного единства. В итоге в первую неделю месяца работать нужно будет 2, 3, 5 и 6 ноября.