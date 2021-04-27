Более половины работников Московского НПЗ имеют иммунитет к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу выработан более чем у половины сотрудников Московского нефтеперерабатывающего завода. Там продолжается добровольная вакцинация сотрудников.

Процедуру проводит специализированная медицинская организация с соблюдением требований Минздрава РФ в рамках комплексной программы «Газпром нефти» по противодействию COVID-19 — «Антивирус», сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник фото: Сергей Шинов

Работников вакцинируют российским препаратом. Сделать прививку могут все желающие. Регулярно на предприятии проводится превентивное тестирование, а также исследования на антитела.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что предприятие работает непрерывно. Во время пандемии оно бесперебойно снабжало город топливом.

Г«Теперь благодаря тому, что прививку можно сделать на предприятии, у сотрудников появились принципиально новые возможности защитить себя и окружающих», — отметил Зубер.

Источник фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ и сейчас продолжает выполнять все меры по борьбе с распространением COVID-19. Пропускные пункты предприятия оборудованы высокочувствительными автоматизированными системами термоконтроля.

В технологических помещениях стоят бактерицидные рециркуляторы воздуха, санитайзеры с дезинфицирующим средством. Рейсовый транспорт ежедневно дезинфицируют, на местах проводится регулярная уборка.