Более половины опрошенных бизнесменов не смогли получить господдержку во время пандемии

Более половины российских предпринимателей не смогли воспользоваться финансовой поддержкой, которую обещало государство. Банки просто отказывают им в помощи. Об этом заявили участники опроса, который провела Торгово-промышленная палата (ТПП).

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, за последнюю неделю критическая ситуация в российском бизнесе не поменялась. Более половины бизнесменов признались, что их дело по-прежнему стоит из-за ограничений. Еще треть заявили, что стало хуже. Эти респонденты уже начали увольнять сотрудников, потому что их бизнес не попал под меры поддержки государства.

26% предпринимателей перевели часть сотрудников на удаленку, 21% опрошенных отправили работников отпуск 14% снизили зарплату и отменили премии, а 11% респондентов попрощались с персоналом.

Получившие отказ от банков объяснили ситуацию тем, что их бизнес не попадает в список пострадавших от коронавируса отраслей. Трети предпринимателей финансовые организации отказали в кредитных каникулах без объяснения причин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил безвозмездно помочь пострадавшему от разгула нового вируса малому и среднему бизнесу. Он подчеркнул, что бюджетные деньги можно направить на зарплату сотрудникам. Российский лидер напомнил о программе беспроцентных кредитов на зарплату. Путин подчеркнул, что сейчас банки неохотно идут навстречу заемщикам.

Из-за пандемии коронавируса в России закрылись почти все предприятия, кроме стратегически важных. По последним данным всего 2019-nCoV в РФ заразились 93 558 человек. От COVID-19 умерли 867 инфицированных.