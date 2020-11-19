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    19 ноября 2020, 10:27

    Более половины мужчин из России назвали себя порядочными и смелыми

    Полина Петрова

    Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос, в рамках которого выяснилось, что большая часть российских мужчин считают себя обладателями необходимых качеств представителя сильного пола, сообщило РИА «Новости».
    Более половины мужчин из России назвали себя порядочными и смелыми

    В числе мужских черт были названы мужественность, ответственность, порядочность и смелость. Около 56% респондентов уверены, что имеют все эти качества.

    «Чем выше должность, уровень дохода и размер семьи респондентов, тем более выражена уверенность мужчины в своем соответствии образу», — процитировало авторов исследования радио «Говорит Москва».

    По мнению добровольцев, образ настоящего мужчины включает в себя самостоятельность и справедливость в меньшей степени. Также опрошенные считают, что ключевые события в их жизни должны произойти до 30 лет. Например, переехать от родителей и найти нормальную работу мужчине нужно до 21 года, жениться — к 25 годам, а стать отцом примерно в 27 лет.

    Как отметили специалисты, в настоящий момент доминирует модель маскулинности, при которой более значимы моральные качества, а не физические. Опрос проводился среди 1 600 жителей нашей страны в возрасте от 18 до 65 лет.