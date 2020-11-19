Более половины мужчин из России назвали себя порядочными и смелыми

В числе мужских черт были названы мужественность, ответственность, порядочность и смелость. Около 56% респондентов уверены, что имеют все эти качества.

«Чем выше должность, уровень дохода и размер семьи респондентов, тем более выражена уверенность мужчины в своем соответствии образу», — процитировало авторов исследования радио «Говорит Москва».

По мнению добровольцев, образ настоящего мужчины включает в себя самостоятельность и справедливость в меньшей степени. Также опрошенные считают, что ключевые события в их жизни должны произойти до 30 лет. Например, переехать от родителей и найти нормальную работу мужчине нужно до 21 года, жениться — к 25 годам, а стать отцом примерно в 27 лет.

Как отметили специалисты, в настоящий момент доминирует модель маскулинности, при которой более значимы моральные качества, а не физические. Опрос проводился среди 1 600 жителей нашей страны в возрасте от 18 до 65 лет.