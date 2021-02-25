Более половины москвичей оказались недовольны качеством уборки снега

Это зимой в Москве выпало рекордное количество снега. В некоторых местах высота сугробов достигала 50 сантиметров. Несмотря на то, что дорожные службы круглосуточно расчищали дороги, половина москвичей негативно высказались об их работе. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.ru.

Отрицательную оценку работе коммунальных служб по уборке улиц нынешней зимой дали 54% москвичей, более трети жителей столицы (37%) считают, что коммунальщики успешно справились с этой задачей.

Исследование показало, что больше всего работа дорожных служб понравилась жителям Тюмени. Об этом заявили две трети опрошенных. И только 27% тюменцев высказали обратную точку зрения.

Большинство жителей Набережных Челнов (52%) тоже положительно отозвались о работе коммунальщиков. Однако недовольными остались 42% респондентов.

В Санкт-Петербурге уборкой улиц от снега остались недовольны 39% жителей. 48% респондентов считают, что этой зимой дороги хорошо расчистили.

Хуже всего дела обстоят в Пензе, Ярославле и Рязани, там качеством услуг коммунальных служб по уборке снега довольны не более 16% опрошенных.

В опросе участвовали 19 тысяч россиян старше 18 лет. Исследование проводилось в период с 12 по 24 февраля.